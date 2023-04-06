Под Красноярском пожар площадью пять тысяч квадратов потушили через четыре дня
МЧС: Пожар на территории пилорамы в Красноярском крае потушили на четвёртый день
Пожар площадью пять тысяч квадратных метров на территории пилорамы в Емельяновском районе потушили спустя четыре дня. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
"Пожар ликвидирован в 10:03 на площади 5000 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 2 апреля на пилораме под Красноярском произошёл мощный пожар. В селе Шуваево загорелись отходы лесопиления.
Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю