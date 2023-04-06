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6 апреля, 05:20

Под Красноярском пожар площадью пять тысяч квадратов потушили через четыре дня

МЧС: Пожар на территории пилорамы в Красноярском крае потушили на четвёртый день

Пожар площадью пять тысяч квадратных метров на территории пилорамы в Емельяновском районе потушили спустя четыре дня. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Пожар ликвидирован в 10:03 на площади 5000 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 2 апреля на пилораме под Красноярском произошёл мощный пожар. В селе Шуваево загорелись отходы лесопиления.

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Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Светлана Оперук
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