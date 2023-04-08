Огонь охватил грузинский ресторан "Чичико" в Москве
Кухня грузинского ресторана загорелась на западе Москвы
В Москве загорелась кухня грузинского ресторана "Чичико" по адресу улица Нежинская, 5Б. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
Заведение находится на втором этаже отдельного здания. На момент приезда экстренных служб от ресторана шёл серый дым. Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в помещении никого не было. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огонь потушили в 07:42, в результате происшествия никто не пострадал.
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АГН "Москва" / Мобильный репортёр