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21 сентября, 15:53

Первоклашка умер от неизвестной инфекции в Красноярске

Красноярская прокуратура: Восьмилетний школьник умер от неустановленной инфекции

Прокуратура Красноярского края начала проверку после информации, что первоклассник умер от неустановленной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура организовала проверку в связи со смертью восьмилетнего ребёнка в Советском районе Красноярска. Будут установлены причины и условия гибели ребёнка, на контроль поставлено проведение доследственной проверки по данным обстоятельствам <…>", говорится в сообщении. ведомства в Telegram-канале.

Там добавили, что причина смерти — неустановленная инфекция.

По информации региональной прокуратуры, 18 сентября первоклассник пожаловался на боли в животе, его тошнило. Утром следующего дня у него поднялась температура. После посещения врача состояние мальчика не улучшилось. 20 сентября скорая госпитализировала первоклассника. Однако около 12 часов 45 минут он умер в реанимации.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в Telegram-канале ведомства сообщил, что не стоит верить информации в соцсетях, якобы восьмилетний школьник умер после обеда в школьной столовой. В настоящее время истинная причина смерти ещё выясняется.

Второй за сентябрь школьник умер на Урале из-за опасной забавы

Второй за сентябрь школьник умер на Урале из-за опасной забавы

Ранее Лайф писал о другой трагической смерти школьника. В Каменске-Уральском Свердловской области шестиклассник умер после школьной линейки первого сентября. Очевидцы сообщили, что 15-летнему подростку стало плохо после того, как он надышался газом для зажигалки.

Дарья Нарыкова
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