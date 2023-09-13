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13 сентября, 16:07
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Второй за сентябрь школьник умер на Урале из-за опасной забавы

В Качканаре 16-летний школьник умер, надышавшись газом из найденного баллончика

В городе Качканар Свердловской области 16-летний школьник умер, надышавшись газом из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"12 сентября несовершеннолетний с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в Качканаре. За гаражами на земле он нашёл баллончик, предположительно, с газом. Впоследствии мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть",  говорится в сообщении пресс-службы.

Ребёнок рос и воспитывался в неполной семье и учился в девятом классе, на учёте в профилактических органах не числился. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.

Причиной гибели подростка после школьной линейки на Урале стала опасная забава

Причиной гибели подростка после школьной линейки на Урале стала опасная забава

Это уже вторая смерть школьника на Урале из-за опасной забавы. В Каменске-Уральском Свердловской области подросток умер 1 сентября после линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо, потому что он надышался каким-то газом.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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