Второй за сентябрь школьник умер на Урале из-за опасной забавы
В Качканаре 16-летний школьник умер, надышавшись газом из найденного баллончика
В городе Качканар Свердловской области 16-летний школьник умер, надышавшись газом из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"12 сентября несовершеннолетний с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в Качканаре. За гаражами на земле он нашёл баллончик, предположительно, с газом. Впоследствии мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ребёнок рос и воспитывался в неполной семье и учился в девятом классе, на учёте в профилактических органах не числился. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.
Это уже вторая смерть школьника на Урале из-за опасной забавы. В Каменске-Уральском Свердловской области подросток умер 1 сентября после линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо, потому что он надышался каким-то газом.
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