Второй за сентябрь школьник умер на Урале из-за опасной забавы

В городе Качканар Свердловской области 16-летний школьник умер, надышавшись газом из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.





"12 сентября несовершеннолетний с двумя знакомыми гулял возле гаражного массива в Качканаре. За гаражами на земле он нашёл баллончик, предположительно, с газом. Впоследствии мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ребёнок рос и воспитывался в неполной семье и учился в девятом классе, на учёте в профилактических органах не числился. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.