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2 сентября, 16:24

Причиной гибели подростка после школьной линейки на Урале стала опасная забава

Прокуратура назвала газ причиной смерти школьника после линейки на Урале

Школьник, скончавшийся сразу после линейки 1 сентября в Каменске-Уральском, мог умереть от вдыхания газа, баллончик с которым найден в его одежде. Предварительную причину гибели озвучила региональная прокуратура.

"По предварительной информации, в дневное время подросток во время прогулки внезапно почувствовал себя плохо, предположительно, от вдыхания паров газовой смеси из баллона, упал на землю", — уточнили в ведомстве.

Медиков вызвали приятели восьмиклассника, находившиеся с ним рядом. Однако спасти мальчика не удалось. В его кармане лежал баллончик для заправки газовых устройств. В прокуратуре добавили, что ребёнок воспитывался в полной семье, на учёте не состоял.

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Как сообщалось, в Каменске-Уральском Свердловской области школьник умер 1 сентября после линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо, потому что он надышался каким-то газом. Лайф ранее рассказывал, чем опасен сниффинг. При вдыхании газа есть большой риск умереть от отёка мозга, лёгких, удушья, паралича дыхания.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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