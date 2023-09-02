Причиной гибели подростка после школьной линейки на Урале стала опасная забава

Школьник, скончавшийся сразу после линейки 1 сентября в Каменске-Уральском, мог умереть от вдыхания газа, баллончик с которым найден в его одежде. Предварительную причину гибели озвучила региональная прокуратура.

"По предварительной информации, в дневное время подросток во время прогулки внезапно почувствовал себя плохо, предположительно, от вдыхания паров газовой смеси из баллона, упал на землю", — уточнили в ведомстве.

Медиков вызвали приятели восьмиклассника, находившиеся с ним рядом. Однако спасти мальчика не удалось. В его кармане лежал баллончик для заправки газовых устройств. В прокуратуре добавили, что ребёнок воспитывался в полной семье, на учёте не состоял.