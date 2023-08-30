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30 августа, 12:54

В Крыму школьник выпил энергетик, впал в кому и умер

В Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в Кому и скончался. Случилось это 19 августа в посёлке Нижнегорский, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, школьник выпил банку Flash energy — и почти сразу ему стало плохо. Восьмиклассника срочно госпитализирован с диагнозом отравление неизвестным веществом.

Сначала подросток впал в кому, но затем пришёл в себя. Около недели он прошёл в больнице, но затем состояние школьника резко ухудшилось. Врачи решили доставить его вертолётом в Симферополь, но не успели – у него остановилось сердце.

Дома у школьника полицейские нашли несколько пустых бутылок от энергетиков. Как минимум одну он выпил перед госпитализацией. Причина смерти устанавливается. Подросток из благополучной семи, хорошо учился и рос.

Московская студентка угодила в больницу, "успокоив" нервы энергетиками и антидепрессантами

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Ранее в Московской области 33-летняя девушка впала в кому и чуть не умерла после употребления более двух литров энергетика. Её успели спасти врачи.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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