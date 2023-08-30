В Крыму школьник выпил энергетик, впал в кому и умер
В Крыму 14-летний подросток выпил энергетик, после чего впал в Кому и скончался. Случилось это 19 августа в посёлке Нижнегорский, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, школьник выпил банку Flash energy — и почти сразу ему стало плохо. Восьмиклассника срочно госпитализирован с диагнозом отравление неизвестным веществом.
Сначала подросток впал в кому, но затем пришёл в себя. Около недели он прошёл в больнице, но затем состояние школьника резко ухудшилось. Врачи решили доставить его вертолётом в Симферополь, но не успели – у него остановилось сердце.
Дома у школьника полицейские нашли несколько пустых бутылок от энергетиков. Как минимум одну он выпил перед госпитализацией. Причина смерти устанавливается. Подросток из благополучной семи, хорошо учился и рос.
Ранее в Московской области 33-летняя девушка впала в кому и чуть не умерла после употребления более двух литров энергетика. Её успели спасти врачи.
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