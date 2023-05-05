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5 мая, 12:56

33-летняя россиянка впала в кому из-за энергетика на голодный желудок

Подмосковные врачи спасли девушку, впавшую в кому после 2,5 литра энергетика

В Московской области 33-летняя девушка впала в кому и чуть не умерла после двух литров энергетика, её успели спасти врачи. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В больницу в Сергиевом-Посаде девушку привезли родственники. По их словам, она ничего не ела в течение дня, а под вечер выпила 2,5 литра энергетического напитка. Затем у неё потемнело в глазах и она упала без сознания. Врачи диагностировали у пациентки тахикардию и почечную недостаточность. Всё это могло закончиться остановкой сердца и отёком лёгких.

"Пациентку в срочном порядке доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она в скором времени пришла в сознание. Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы", уточнила и.о. заведующей терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

Сейчас с девушкой всё в порядке, её уже выписали. Врачи предупредили, что энергетики создают чрезмерную нагрузку на сердце, сосуды и нервную систему, поэтому организм может не выдержать. По их мнению, лучше совсем отказаться от подобных напитков, а восстанавливать силы ночным отдыхом, спортом и правильным питанием.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье любопытные дети попали в больницу, проглотив насадки от инструментов во время ремонта. Врачи успели принять меры и спасти их.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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