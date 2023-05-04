Врачи нашли гнездо червей в позвоночнике россиянина

Врачи и учёные омского НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова выявили у пациента крайне редкий случай эхинококкового остеомиелита позвоночника. В спинном хребте 60-летнего животновода медики обнаружили самое что ни на есть настоящее гнездо червей-гельминтов.

Рентгеновские снимки пациента. Фото © НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова

Как сообщается на сайте медучреждения, мужчина обратился за помощью с жалобами на слабость в ногах, снижение чувствительности с уровня пупка, ограниченный объём движений в грудном отделе позвоночника, с явным выпячиванием образования на спине. Специалисты провели серию исследований и выявили в грудном отделе позвоночника абсцесс с гнойным содержимым и стеноз позвоночного канала.

Пациенту провели биопсию. Изучив содержимое абсцесса, медики выяснили, что в нём присутствуют нити червей-гельминтов. Мужчине поставили диагноз: эхинококковый остеомиелит позвоночника. Это длительное хроническое заболевание, которое развивается при паразитировании у человека личиночных (пузырных) стадий ленточных червей рода Echinococcus. В зависимости от локализации они поражают печень, лёгкие, мозг, реже сердце и другие органы. Вызывают медленно нарастающее сдавливание органов и тканей, нарушение их функции, отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности. А при разрыве эхинококковой кисты может развиться анафилактический шок.

В организм человека попасть такой паразит может, если проглотить его яйца во время приёма пищи или с водой. Также риск заразиться есть при контакте с животным.

"Сам пациент подтвердил, что факторов заражения гельминтами у него достаточно: он живёт в сельской местности и занимается животноводством. К дальнейшему лечению пациента подключились специалисты профильного учреждения — Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии", — сообщили в НМИЦ.