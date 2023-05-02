В Подмосковье любопытные дети попали в больницу, проглотив насадки от инструментов во время ремонта

В Сергиево-Посаде Московской области двое детей проглотили инородные предметы. Их спасли хирурги из местной больницы. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба медучреждения.

В Сергиево-Посадскую больницу поступили двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Как рассказали родители, во время ремонта дома они не досчитались насадки для шуроповёрта и пластикового крючка для вешалки. Подозрение пало на малышей. Врачи провели обследование и выяснили, что дети действительно проглотили эти предметы.

"Как выяснилось, инородные предметы не задели жизненно важные органы. Под рентген-контролем мы следили за движением инородных тел, которые вышли естественным путём", — рассказал детский хирург местной больницы Игорь Лещин.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, их выписали. Лещин отметил, что подобные ситуации происходят нередко. Так, в его коллекции хранятся монеты, батарейки-таблетки, детали конструктора, бусины и многое другое. Хирург призвал родителей не оставлять детей без присмотра, а если есть подозрение, что ребёнок проглотил какой-то предмет, то нужно срочно обратиться к врачу.