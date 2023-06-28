Московская студентка угодила в больницу, "успокоив" нервы энергетиками и антидепрессантами

В Москве студентка попала в больницу, решив успокоить нервы перед сессией энергетиками и антидепрессантами. Как пишет SHOT, Ксения Ж. всю ночь повторяла теорию и учила билеты перед важным экзаменом, попутно чередуя энергетические напитки.

В какой-то момент она так переволновалась, что решила выпить выписанные ей антидепрессанты, однако сразу после этого девушка почувствовала себя плохо. Она вызвала врачей, которые доставили её в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.