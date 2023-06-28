Московская студентка угодила в больницу, "успокоив" нервы энергетиками и антидепрессантами
В Москве госпитализировали студентку, смешавшую энергетики и антидепрессанты
В Москве студентка попала в больницу, решив успокоить нервы перед сессией энергетиками и антидепрессантами. Как пишет SHOT, Ксения Ж. всю ночь повторяла теорию и учила билеты перед важным экзаменом, попутно чередуя энергетические напитки.
В какой-то момент она так переволновалась, что решила выпить выписанные ей антидепрессанты, однако сразу после этого девушка почувствовала себя плохо. Она вызвала врачей, которые доставили её в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
А ранее в Курске 11-летний мальчик чуть не умер, смешав вейп и энергетик "Шпили Вили". У него стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Оказалось, что напиток содержал экстракт дамианы — афродизиака, повышающего либидо, который, видимо, не перенёс молодой организм.
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