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28 июня, 07:15

Московская студентка угодила в больницу, "успокоив" нервы энергетиками и антидепрессантами

В Москве госпитализировали студентку, смешавшую энергетики и антидепрессанты

В Москве студентка попала в больницу, решив успокоить нервы перед сессией энергетиками и антидепрессантами. Как пишет SHOT, Ксения Ж. всю ночь повторяла теорию и учила билеты перед важным экзаменом, попутно чередуя энергетические напитки.

В какой-то момент она так переволновалась, что решила выпить выписанные ей антидепрессанты, однако сразу после этого девушка почувствовала себя плохо. Она вызвала врачей, которые доставили её в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

В Кемерове семеро школьников оказались в больнице после эксперимента со спиртом

В Кемерове семеро школьников оказались в больнице после эксперимента со спиртом

А ранее в Курске 11-летний мальчик чуть не умер, смешав вейп и энергетик "Шпили Вили". У него стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Оказалось, что напиток содержал экстракт дамианы — афродизиака, повышающего либидо, который, видимо, не перенёс молодой организм.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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