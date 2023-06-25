В Кемерове семеро школьников оказались в больнице после эксперимента со спиртом

В Кемерове с ожогами и отравлениями госпитализировали семерых детей. Как сообщает SHOT, подростки в возрасте от 11 до 15 лет захотели проверить, как горит бутылка с этиловым спиртом.

По информации телеграм-канала, сотрудников экстренных служб на место вызвали соседи, которые услышали громкий хлопок из соседней квартиры на Комсомольском проспекте. Огонь не успел распространиться дальше кухни, где дети проводили опасный эксперимент, и его быстро потушили.

В результате две девочки и три мальчика госпитализированы с токсическим отравлением окисью углерода. Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, три — в удовлетворительном. Ещё у двух подростков зафиксированы ожоги 25% и 12% кожи. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".