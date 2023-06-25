В Кемерове семеро школьников оказались в больнице после эксперимента со спиртом
SHOT: Семеро школьников с ожогами и отравлениями попали в больницу в Кемерове
В Кемерове с ожогами и отравлениями госпитализировали семерых детей. Как сообщает SHOT, подростки в возрасте от 11 до 15 лет захотели проверить, как горит бутылка с этиловым спиртом.
По информации телеграм-канала, сотрудников экстренных служб на место вызвали соседи, которые услышали громкий хлопок из соседней квартиры на Комсомольском проспекте. Огонь не успел распространиться дальше кухни, где дети проводили опасный эксперимент, и его быстро потушили.
В результате две девочки и три мальчика госпитализированы с токсическим отравлением окисью углерода. Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, три — в удовлетворительном. Ещё у двух подростков зафиксированы ожоги 25% и 12% кожи. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Ранее Лайф сообщал, что в Курске 11-летний школьник чуть не умер, выпив энергетик "Шпили Вили". Как оказалось, напиток содержал экстракт дамианы — афродизиака, повышающего либидо. По всей видимости, неокрепший организм ребёнка не смог выдержать такого воздействия.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров