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9 июня, 07:57

В Новосибирске двое детей попали в больницу после катания на аттракционе "Галактика"

<p>Фото © Прокуратура Новосибирской области</p>

Фото © Прокуратура Новосибирской области

Двое детей получили травмы на экстремальном аттракционе "Галактика" в Центральном парке Новосибирска. Речь идёт об аналоге "американских горок": вагончики с посетителями движутся по рельсам с крутыми поворотами и спуском. Несколько информационных щитов в зоне посадки предупреждают любителей острых ощущений, что нужно крепко держаться за поручни из-за резких торможений. Но это не уберегло двух девочек в возрасте шести и 11 лет, а также двоих взрослых от удара об элементы карусели.

"Галактику" временно закрыли на период проведения проверочных мероприятий, пишет kp.ru.

"У детей ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины", — уточнили "КП-Новосибирск" в региональной прокуратуре.

Женщина погибла на аттракционе в парке "Остров мечты"

Женщина погибла на аттракционе в парке "Остров мечты"

Ранее Лайф рассказывал, как карусель рухнула в оренбургском парке. В тот момент на аттракционе катались взрослые вместе с детьми. В результате ЧП пострадало 20 человек, 12 из которых пришлось госпитализировать, одну женщину даже подключили к ИВЛ. Причиной крушения мог стать сбой в работе.

Марина Калегина
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