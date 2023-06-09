В Новосибирске двое детей попали в больницу после катания на аттракционе "Галактика"

Двое детей получили травмы на экстремальном аттракционе "Галактика" в Центральном парке Новосибирска. Речь идёт об аналоге "американских горок": вагончики с посетителями движутся по рельсам с крутыми поворотами и спуском. Несколько информационных щитов в зоне посадки предупреждают любителей острых ощущений, что нужно крепко держаться за поручни из-за резких торможений. Но это не уберегло двух девочек в возрасте шести и 11 лет, а также двоих взрослых от удара об элементы карусели.