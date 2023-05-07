Пострадавшую при обрушении карусели в Оренбурге подключили к ИВЛ
Пострадавшую при обрушении карусели в "Оренпарке" в Оренбурге 27-летнюю женщину подключили к искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Женщина по-прежнему в тяжёлом состоянии. Врачи борются и за жизнь десятилетнего ребёнка, который тоже сильно пострадал во время падения карусели и теперь лежит в реанимации. Всего в больнице сейчас находится 11 пострадавших, пятеро из которых дети. Возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Аттракцион в парке Оренбурга стоит на консервной банке и дощечках. Видео © Telegram / SHOT
Кроме того, в том же оренбургском парке нашли ещё один аттракцион, который вряд ли может гарантировать безопасность маленьким гостям. "Гусеница" стоит на консервной банке и дощечках, что не говорит об устойчивости.
Напомним, 6 мая в Оренбурге карусель рухнула в тот момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно данным регионального ГУ МВД РФ, при обрушении карусели пострадало около 20 человек, из них 12 госпитализировали. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.
VK / "Оренпарк"