Пострадавшую при обрушении карусели в Оренбурге подключили к ИВЛ

Пострадавшую при обрушении карусели в "Оренпарке" в Оренбурге 27-летнюю женщину подключили к искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Женщина по-прежнему в тяжёлом состоянии. Врачи борются и за жизнь десятилетнего ребёнка, который тоже сильно пострадал во время падения карусели и теперь лежит в реанимации. Всего в больнице сейчас находится 11 пострадавших, пятеро из которых дети. Возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Аттракцион в парке Оренбурга стоит на консервной банке и дощечках. Видео © Telegram / SHOT