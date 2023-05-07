В Оренбургской области после ЧП с каруселью проверят все детские парки
Губернатор Оренбургской области Паслер приказал проверить все детские парки
В Оренбурге после ЧП с каруселью будет проведена проверка всех детских парков. Такое поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети", — сказано в сообщении.
В тех больницах, куда были доставлены пострадавшие, действует оперативный штаб Министерства здравоохранения области.
Напомним, в Оренбурге карусель рухнула в тот момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно данным, при обрушении карусели пострадало около 20 человек. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.
t.me / Оренбург