В Оренбургской области после ЧП с каруселью проверят все детские парки

В Оренбурге после ЧП с каруселью будет проведена проверка всех детских парков. Такое поручение дал губернатор области Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети", — сказано в сообщении.