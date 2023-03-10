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10 марта, 17:41

Женщина погибла на аттракционе в парке "Остров мечты"

Женщина погибла на аттракционе "Лётная школа" в московском парке "Остров мечты"

Женщина умерла во время катания на аттракционе "Лётная школа" в московском парке "Остров мечты". С 40-летней посетительницей были муж и дочь, но помочь ей они не смогли, пишет Mash.

Женщина умерла на аттракционе в парке "Остров мечты". Видео © Mash

На помощь женщине бросились и другие посетители. До приезда скорой ей делали непрямой массаж сердца, но усилия оказались тщетными. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть посетительницы. В пресс-службе парка подтвердили данные о смерти женщины.

"Мы подтверждаем инцидент. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов", — сказали ТАСС в парке.

Там заверили, что в парке работают профильные службы, все действия происходят согласно протоколам.

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Обложка ©

Mash

Андрей Бражников
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