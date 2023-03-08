В Москве застрявшему на колесе обозрения туристу подарили год бесплатного катания

В Москве один из застрявших на колесе обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ из-за аварии опоздал на самолёт. Илья рассказал Лайфу, что аттракцион остановился, когда он находился в кабинке на самом верху — на высоте около 140 метров. Планировал прокатиться минут за 20, а получилось, что рассматривал Москву с высоты примерно два часа.

Очевидец рассказал, как застрял на колесе "Солнце Москвы" на ВДНХ. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Диктор озвучил, что время поездки 20 минут. Первые полпути было всё штатно, пока на самой высокой точке — 140 метров над землёй — мы не остановились. Система объявила, мол, не беспокойтесь, сейчас всё заработает, снова поедем. Проходит пять минут, проходит десять минут, 15 — ничего не происходит. Я связываюсь с оператором, они мне говорят то же самое, скоро поедем. Минут через 40 нам озвучили, что приехали механики и скоро всё заработает", — рассказывает Илья об утомительных минутах ожидания на колесе обозрения.

С его слов, страшно не было. По словам Ильи, когда его сняли, пообещали компенсировать все затраты, которые он понёс. Кроме того, ему подарили абонемент на годовое бесплатное обслуживание и подарок. Встретили снятых сверху пассажиров горячим чаем. На вопрос, когда он воспользуется данной ему привилегией на бесплатные поездки, Илья со смехом ответил, что разглядывать виды столицы с высоты ему понравилось, но над ответом ещё надо подумать. Тем временем на ВДНХ объяснили, что авария произошла из-за снежного ветра, никто из посетителей не пострадал.

"В связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий за безопасность. Колесо приостановилось для снятия пассажиров в ручном режиме. Все службы сработали согласно регламенту в установленное время производителя по ручному прокручиванию, — рассказали на ВДНХ агентству городских новостей "Москва".