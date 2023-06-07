Регион

Уведомления отключены

7 июня, 18:01

В Курске 11-летний школьник чуть не умер, выпив энергетик "Шпили Вили"

Mash: В Курске 11-летний мальчик попал в больницу из-за энергетика с афродизиаком

В Курске 11-летний мальчик чуть не умер, выпив баночку энергетического напитка "Шпили Вили" с афродизиаком, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, мама отправила мальчика за молоком, но тот напрочь забыл про него, когда увидел энергетик в красно-серебристой упаковке. На улице он сразу же выпил баночку, после чего покурил электронную сигарету, а уже через два часа почувствовал недомогание. В частности, у ребёнка стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Приехавшие медики быстро доставили школьника в ближайший госпиталь, где у него случился второй приступ. После этого юного пациента уже перевели в центральную детскую горбольницу.

Как оказалось, напиток содержал экстракт дамианы — афродизиака, повышающего либидо. По всей видимости, неокрепший организм ребёнка не смог выдержать такого воздействия.

Состояние впавшей в кому из-за сидра школьницы под Курганом резко ухудшилось

Состояние впавшей в кому из-за сидра школьницы под Курганом резко ухудшилось

А тем временем в России изъяли 66,5 тысячи литров самарского сидра, из-за которого уже умерло более 30 человек. Ситуация остаётся на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Почти 100 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров