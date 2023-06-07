В Курске 11-летний школьник чуть не умер, выпив энергетик "Шпили Вили"
Mash: В Курске 11-летний мальчик попал в больницу из-за энергетика с афродизиаком
В Курске 11-летний мальчик чуть не умер, выпив баночку энергетического напитка "Шпили Вили" с афродизиаком, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, мама отправила мальчика за молоком, но тот напрочь забыл про него, когда увидел энергетик в красно-серебристой упаковке. На улице он сразу же выпил баночку, после чего покурил электронную сигарету, а уже через два часа почувствовал недомогание. В частности, у ребёнка стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Приехавшие медики быстро доставили школьника в ближайший госпиталь, где у него случился второй приступ. После этого юного пациента уже перевели в центральную детскую горбольницу.
Как оказалось, напиток содержал экстракт дамианы — афродизиака, повышающего либидо. По всей видимости, неокрепший организм ребёнка не смог выдержать такого воздействия.
А тем временем в России изъяли 66,5 тысячи литров самарского сидра, из-за которого уже умерло более 30 человек. Ситуация остаётся на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Почти 100 человек, выпивших опасный алкоголь, госпитализированы. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка.
ТАСС / Валерий Шарифулин