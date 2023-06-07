В Курске 11-летний школьник чуть не умер, выпив энергетик "Шпили Вили"

По информации телеграм-канала, мама отправила мальчика за молоком, но тот напрочь забыл про него, когда увидел энергетик в красно-серебристой упаковке. На улице он сразу же выпил баночку, после чего покурил электронную сигарету, а уже через два часа почувствовал недомогание. В частности, у ребёнка стало пропадать сознание, начались судороги и онемели конечности. Приехавшие медики быстро доставили школьника в ближайший госпиталь, где у него случился второй приступ. После этого юного пациента уже перевели в центральную детскую горбольницу.