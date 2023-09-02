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2 сентября, 11:41

На Урале подростка нашли мёртвым после школьной линейки 1 сентября

В Каменске-Уральском Свердловской области шестиклассник умер 1 сентября после школьной линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо после того, как он надышался газом для зажигалки.

"Парни собрались во дворе дома, двое ушли в лесок. Через короткое время один выбежал и сообщил, что шестикласснику стало плохо и он без сознания лежит", публикует слова одного из свидетелей паблик "ЧП Каменск-Уральский".

В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября

В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября

А ранее в Пенягинском пруду московского района Митино нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей у водоёма находилась её подруга 2010 года рождения.

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ТАСС / Денис Моргунов

Андрей Бражников
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