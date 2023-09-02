На Урале подростка нашли мёртвым после школьной линейки 1 сентября
В Каменске-Уральском Свердловской области шестиклассник умер 1 сентября после школьной линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо после того, как он надышался газом для зажигалки.
"Парни собрались во дворе дома, двое ушли в лесок. Через короткое время один выбежал и сообщил, что шестикласснику стало плохо и он без сознания лежит", — публикует слова одного из свидетелей паблик "ЧП Каменск-Уральский".
А ранее в Пенягинском пруду московского района Митино нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей у водоёма находилась её подруга 2010 года рождения.
ТАСС / Денис Моргунов