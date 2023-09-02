На Урале подростка нашли мёртвым после школьной линейки 1 сентября

В Каменске-Уральском Свердловской области шестиклассник умер 1 сентября после школьной линейки и классного часа. По словам очевидцев, 15-летнему ученику резко стало плохо после того, как он надышался газом для зажигалки.

"Парни собрались во дворе дома, двое ушли в лесок. Через короткое время один выбежал и сообщил, что шестикласснику стало плохо и он без сознания лежит", — публикует слова одного из свидетелей паблик "ЧП Каменск-Уральский".