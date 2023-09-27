Токсиколог дал совет, как выявить в погребе смертельные испарения гнилой картошки

Испарения гнилой картошки могут привести к смерти, если в погребе нет вентиляции и он долго не проветривался. Об этом сказал врач-токсиколог Михаил Кутушов, комментируя гибель мужчин от паров испортившегося картофеля во Владивостоке.

"Обычно погреба без вентиляции. Когда картошка или какие-то овощи лежат, они начинают гнить. И так как вентиляции нет, там накапливаются газы типа сероводорода, углекислого газа, окиси азота, метана", — пояснил медик в беседе с "Газетой.ru"

По его словам, умереть можно через несколько минут после спуска в погреб, если концентрация смертельных газов достигла 0,1%. Кутушов посоветовал использовать обычную свечку для определения опасности. Её следует зажжённой опустить в погреб. Если пламя погасло, то следует проветривать помещение в течение пары дней. А ровный голубой огонь говорит, что всё в порядке и газов нет.

Доктор также призвал всегда спускаться в погреб с кем-то: один остаётся наверху на случай помощи. Кроме того, он посоветовал переоборудовать помещение для хранения овощей, проведя туда вентиляцию.