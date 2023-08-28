Врач рассказал, в каком случае помидоры и картошка могут привести к раку

Паслёновые овощи, к которым относятся томаты, картофель, баклажаны, болгарский перец, могут вызывать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт. Как уточнил врач-токсиколог Михаил Кутушов, это связано с содержанием в них сульфуровых соединений.

По словам доктора, паслёновые овощи могут положительно влиять на ЖКТ благодаря богатому содержанию клетчатки, которая помогает улучшить перистальтику кишечника и облегчить процесс пищеварения, предотвращая запоры и снижая риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак. При этом врач уточнил, что употребление большого количества таких овощей может вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом у некоторых людей.

"Если паслёновые овощи не перевариваются должным образом, они могут накапливаться в кишечнике и вызывать запоры. Это может привести к раздражению и воспалению слизистых, а также увеличить риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак", — подчеркнул специалист в беседе с aif.ru.

Кроме того, Кутушов отметил, что в плодах картофеля, помидорах и баклажанах содержится и соланин. Он представляет собой естественный токсин, который может вызвать отравление при употреблении в больших количествах или при неправильной обработке. Соланин, в частности, может вызывать раздражение ЖКТ, тошноту, рвоту, боли в животе, головные боли, судороги, кожные высыпания, зуд и нарушение работы печени и почек. Токсин содержится в недозревших томатах, старых клубнях картофеля, сырых баклажанах. Врач добавил, что от паслёновых часто советуют отказаться при похудении. Это связано с высоким содержанием крахмала и углеводов в этих овощах. Крахмал способен сильно повысить уровень сахара в крови и способствовать набору лишнего веса.