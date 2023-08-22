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22 августа, 13:31

Любимая россиянами картошка может привести к серьёзной болезни, заявила врач

Врач Мухина: Злоупотребление картофелем чревато набором веса и сахарным диабетом

Картофель — калорийный продукт, его чрезмерное потребление может привести к набору веса и развитию сахарного диабета, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В частности, она посоветовала не есть этот овощ каждый день в большом количестве.

"Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе. Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95, у пюре — 90, а у чипсов — 80. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар", — объяснила врач в беседе с "Москвой 24".

Мухина добавила, что в 100 граммах картофеля содержится 77 калорий. При его потреблении часть углеводов задерживается в виде гликогена про запас, а остальное нужно переработать с помощью физической активности. Если её нет, то приходят килограммы. Кроме того, в картофеле содержится много крахмала, который нарушает усвоение йода. Из-за его дефицита часто страдают жители средней полосы, поэтому потреблять этот овощ им рекомендуется как можно меньше, заключила доктор.

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Ранее врач Мария Беляева объяснила, что котлеты с пюре создают большую нагрузку на ЖКТ. По её словам, за переваривание еды отвечают определённые ферменты, действие которых может быть нейтрализовано продуктами переваривания других видов пищи, из-за чего не все продукты могут быть совместимы.

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Freepik / azerbaijan_stockers

Светлана Оперук
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