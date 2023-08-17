Опасное сочетание: Врач объяснила, почему лучше не есть котлеты с пюре

Многими любимое классическое сочетание котлет и картофельного пюре создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, предупредила врач общей практики Мария Беляева. Она пояснила, что за переваривание еды отвечают определённые ферменты, действие которых может быть нейтрализовано продуктами переваривания других видов пищи, из-за чего не все продукты могут быть совместимы.

"Нежелательно сочетать мясо и рыбу, то есть белковые продукты, с картофелем, так как в нём содержится большое количество крахмала. Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно", — пояснила Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также не рекомендуется сочетать сахаросодержащие продукты (к примеру, фрукты) с белковой пищей. По словам врача, в качестве гарнира к белкам идеально подойдут овощи, в которых содержатся сложные углеводы. Молоко тоже лучше употреблять отдельно от других продуктов и тем более не стоит сочетать его с фруктами и жирной едой — это приводит к ухудшению состояния микрофлоры, предупредила Мария Беляева.