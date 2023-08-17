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17 августа, 15:20

Опасное сочетание: Врач объяснила, почему лучше не есть котлеты с пюре

Врач Беляева: Котлеты с пюре создают большую нагрузку на ЖКТ

Многими любимое классическое сочетание котлет и картофельного пюре создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, предупредила врач общей практики Мария Беляева. Она пояснила, что за переваривание еды отвечают определённые ферменты, действие которых может быть нейтрализовано продуктами переваривания других видов пищи, из-за чего не все продукты могут быть совместимы.

"Нежелательно сочетать мясо и рыбу, то есть белковые продукты, с картофелем, так как в нём содержится большое количество крахмала. Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно", — пояснила Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также не рекомендуется сочетать сахаросодержащие продукты (к примеру, фрукты) с белковой пищей. По словам врача, в качестве гарнира к белкам идеально подойдут овощи, в которых содержатся сложные углеводы. Молоко тоже лучше употреблять отдельно от других продуктов и тем более не стоит сочетать его с фруктами и жирной едой — это приводит к ухудшению состояния микрофлоры, предупредила Мария Беляева.

Врач рассказала, какие продукты лучше не мыть перед едой

Врач рассказала, какие продукты лучше не мыть перед едой

Ранее диетолог предупредила, что употребление очень холодной пищи чревато сердечным приступом. Также из-за частого употребления еды из холодильника нарушается микробный спектр в полости рта, желудке и кишечнике.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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