Врач раскрыла, как связана пища из холодильника с сердечным приступом

Употребление очень холодной пищи может привести к нарушению процесса пищеварения и хроническому воспалению, а также спровоцировать сердечный приступ. Об этом предупредила гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik.

"Если вы постоянно едите что-то холодное, это приведёт к тому, что у вас нарушатся ферментативные процессы, выброс ферментов. Если они не достигают определённой температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению", — объяснила специалист.

Также из-за частого употребления еды из холодильника нарушается микробный спектр в полости рта, желудке и кишечнике. Дело в том, что эти микроорганизмы не могут выжить в среде с температурой, которая установлена биологически. А холодные жирные продукты могут стать причиной кишечной непроходимости. Особенно это касается блюд, приготовленных из баранины.

Спастись от летней жары, рассказала Бережная, поможет жидкость комнатной температуры. Можно даже пить горячий чай — тогда организм будет выдавать много тепла и быстро остывать.