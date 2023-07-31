Врач рассказала, какие продукты лучше не мыть перед едой

Перед употреблением не следует мыть сыры и колбасы с плесенью, поскольку это ухудшит качество продукта. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По её словам, не нужно мыть продукты, которые уже прошли некоторые этапы ферментации. Например, нередко хотят смыть благородную плесень с сыра.

"Это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: её тоже смывать нельзя", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".

Также она посоветовала не мыть перед употреблением квашеную капусту. Иначе из продукта будет вымываться сок, в котором есть язвозаживляющий витамин U.