Врач рассказала, какие продукты лучше не мыть перед едой
Диетолог Мухина: Сыры с плесенью и квашеную капусту не нужно мыть перед едой
Перед употреблением не следует мыть сыры и колбасы с плесенью, поскольку это ухудшит качество продукта. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По её словам, не нужно мыть продукты, которые уже прошли некоторые этапы ферментации. Например, нередко хотят смыть благородную плесень с сыра.
"Это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: её тоже смывать нельзя", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".
Также она посоветовала не мыть перед употреблением квашеную капусту. Иначе из продукта будет вымываться сок, в котором есть язвозаживляющий витамин U.
Ранее Лайф рассказывал о том, что перед мытьём зелень нужно подержать в солёной воде. Это поможет избавить её от различных паразитов и насекомых.
Unsplash