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31 июля, 16:47

Врач рассказала, какие продукты лучше не мыть перед едой

Диетолог Мухина: Сыры с плесенью и квашеную капусту не нужно мыть перед едой

Перед употреблением не следует мыть сыры и колбасы с плесенью, поскольку это ухудшит качество продукта. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По её словам, не нужно мыть продукты, которые уже прошли некоторые этапы ферментации. Например, нередко хотят смыть благородную плесень с сыра.

"Это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: её тоже смывать нельзя", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".

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Также она посоветовала не мыть перед употреблением квашеную капусту. Иначе из продукта будет вымываться сок, в котором есть язвозаживляющий витамин U.

Ранее Лайф рассказывал о том, что перед мытьём зелень нужно подержать в солёной воде. Это поможет избавить её от различных паразитов и насекомых.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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