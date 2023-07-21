Врачи подсказали тест на "зависимость" от соли и назвали 8 пикантных альтернатив

Соль — одна из старейших и самых популярных приправ в мире, но врачи то и дело говорят о её вреде. Кто может добавлять соль в пищу без опаски и чем её можно заменить, рассказали врачи в беседе с gazetametro.ru.

"Соль не просто улучшает вкусовое восприятие еды. Содержащийся в ней натрий играет ключевую роль в поддержании объёма жидкости и в клетках. Недавнее исследование показало, что ограничение натрия у пациентов с сердечной недостаточностью было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений. А ещё при низком содержании натрия может возникнуть обезвоживание вследствие повышенного потоотделения", — отметил семейный доктор Евгений Титов.

Хотя не просто так соль называют коварным продуктом: её переизбыток грозит ещё большими проблемами. Так, по словам врача-токсиколога Михаила Кушутова, в день можно употреблять не более пяти-шести граммов соли (чайная ложка вмещает семь граммов). Нужно учитывать и то, что продукт может содержать соль. Особенно это касается людей с гипертонией и болезнями сердца и почек, а также беременных.

"При избыточном потреблении соли в организме задерживается жидкость, что приводит к отёкам, идёт нагрузка на сердце, повышается давление, появляется головная боль. Кроме того, излишки соли откладываются в суставах, на стенках сосудов, мешают выведению мочевой кислоты, которая откладывается в виде камней в почках", — пояснил врач.

Соль также раздражает слизистую желудка и может вызвать вздутие живота, добавил терапевт Артём Меринов. Если отказаться от соли чрезвычайно сложно, нужно умерить её употребление. Например, нутрициолог Светлана Александрова советует провести тест: насыпать в блюдце 5 г соли, и в течение дня добавлять её в свою еду столько, сколько привыкли, а потом посчитать — если вы употребляете в сутки больше 5 грамм соли — это не норма. Меньше, к слову, тоже.

Привыкнуть к естественной пище без лишней соли можно за 6–8 недель. А вот заменить добавку можно сушёной ламинарией и другими водорослями. Также можно использовать базилик, орегано, розмарин и тимьян, петрушку, эстрагон или кориандр.