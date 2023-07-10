Названы распространённые ошибки, превращающие полезные каши в яд

Каши из любых круп полезны для здоровья, если не "улучшать" их вкусовые качества вредными продуктами. Об основных ошибках в приготовлении этого блюда рассказал изданию "Доктор Питер" кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.

"Все крупы полезны, поскольку корни растений берут из почвы минералы и микроэлементы. <...> Они поддерживают общее оптимальное состояние организма, чтобы не было, в том числе дополнительной нагрузки на сердце и сосуды", — объяснил специалист, особо выделив овсянку, гречку и пшёнку.

Наша культура приготовления этого блюда, по словам врача, не способствует здоровью. Так, когда кашу приправляют сливочным маслом и зажаркой, она становится гораздо менее полезной. Это особенно касается тех, у кого есть проблемы с сердцем: им стоит отказаться от сливочного масла, чтобы не провоцировать лишнего притока холестерина в сосуды. Также нужно ограничить употребление соли, а лучше вообще исключить её, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к развитию гипертонии.

Кроме того, кардиолог настоятельно рекомендовал употреблять кашу как основное блюдо, а не как гарнир, а тем более не добавлять к ней жирное мясо. Основная его рекомендация — "меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару".

Также Шехян посоветовал отказаться от термической обработки круп, поскольку она приводит к разрушению части полезных веществ и белков. Такую методику питания он назвал "возвращением к истокам".

"Например, гречку на ночь заваривают в кипятке. Можно залить гречку кефиром, желательно обезжиренным, если есть проблемы с сердцем", — сказал эксперт.