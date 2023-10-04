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4 октября, 02:40

Садовод раскрыла секреты хранения картофеля в домашних условиях

Садовод Ульянова: Картофель нужно хранить в сухом и прохладном месте

В конце сентября россияне, как правило, собирают последние урожаи позднего картофеля и готовятся к зимнему сезону. Садовод Ирина Ульянова в беседе с ТСН24 рассказала о том, как правильно хранить его в домашних условиях.

Она объяснила, что картофель необходимо хранить в сухом и прохладном месте: оптимальная температура должна быть от 0 до +4 градусов, а влажность воздуха — 70–80%. Если поместить корнеплоды во влажное помещение, то они просто сгниют.

"При повышении температуры клубни начинают активизироваться: пробуждаются глазки, поэтому корнеплоды прорастают раньше времени. Если температура ниже необходимой, то картофель замёрзнет, а при повышенной влажности — сгниёт", — заявила собеседник издания.

Также специалист подчеркнула, что место для хранения является одним из основных факторов, на которые стоит обратить внимание. На даче это может быть погреб или неотапливаемый подвал, однако в городе картошку обычно хранят на балконе или прямо в квартире. По её словам, для этих целей следует полностью исключить полиэтиленовые пакеты, а для слишком холодных помещений не подойдут и холщовые мешки.

"Поэтому оптимальным выбором станут деревянные ящики. При необходимости их можно утеплить изнутри пенопластом, а снаружи — линолеум. Это поможет защитить урожай от влаги", — сообщила Ирина Ульянова.

Врач пояснила, почему можно умереть из-за испарений гниющего картофеля

Врач пояснила, почему можно умереть из-за испарений гниющего картофеля

Неправильное хранение картофеля может привести к опасным последствиям и даже — летальному исходу. Недавно во Владивостоке мужчины скончались после того, как надышались испарениями гнилой картошки.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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