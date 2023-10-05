Россиянам рассказали, какую картошку нужно есть, чтобы не растолстеть
Диетолог Гинзбург: Молодой картофель менее опасен, чем полежавший
Картофель считается спорным овощем в плане пользы. В гарвардской пирамиде здорового питания он находится на одной позиции с белым хлебом, рисом и сахаром — продуктами, которые считаются вредными. Почему корнеплод не стоит часто есть, объяснил диетолог Михаил Гинзбург.
"Если картофель молодой, в нём больше пищевых волокон и несколько меньше крахмала, чем в полежавшем. Поэтому молодой картофель будет менее вреден. Людям, которые не хотят поправиться, заболеть сахарным диабетом и другими возрастными болезнями, лучше отдать предпочтение именно ему", — подчеркнул медик в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам эксперта, картошку не стоит есть каждый день. Если же хочется разнообразить ею рацион, можно варить овощ в мундире и употреблять его остывшим. А пюре предпочтительнее есть не чаще раза в неделю.
Ранее эндокринолог Наталия Тананакина предупредила, что белый хлеб и картошка вызывают сонливость. Говоря об этой особенности, медик отметила, что из-за употребления простых углеводов повышается уровень сахара в крови, а затем он стремительно падает, из-за чего человек и мечтает скорее оказаться в постели.