Россиянам рассказали, какую картошку нужно есть, чтобы не растолстеть

Картофель считается спорным овощем в плане пользы. В гарвардской пирамиде здорового питания он находится на одной позиции с белым хлебом, рисом и сахаром — продуктами, которые считаются вредными. Почему корнеплод не стоит часто есть, объяснил диетолог Михаил Гинзбург.

"Если картофель молодой, в нём больше пищевых волокон и несколько меньше крахмала, чем в полежавшем. Поэтому молодой картофель будет менее вреден. Людям, которые не хотят поправиться, заболеть сахарным диабетом и другими возрастными болезнями, лучше отдать предпочтение именно ему", — подчеркнул медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, картошку не стоит есть каждый день. Если же хочется разнообразить ею рацион, можно варить овощ в мундире и употреблять его остывшим. А пюре предпочтительнее есть не чаще раза в неделю.