Эндокринолог предупредила, что всего 100 граммов картошки в день добавят вам лишние 3 кг

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала нужную дозу продуктов, которые снизят или увеличат вес человека. Статистические данные специалист опубликовала в телеграм-канале.

Так, при употреблении 100 граммов картошки, гороха или кукурузы в день вес поднимется на 2,6 килограмма. Если добавить в рацион 100 граммов фруктов в день, то масса тела уменьшится на 1,6 килограмма. Что касается некрахмалистых овощей (капуста, огурцы, лук), то такой же объём снизит вес человека на три килограмма.

Врач Павлова уточнила, что всё это усреднённые цифры, рассчитанные на четыре года потребления указанных продуктов. Статистика была получена за счёт 29-летнего наблюдения за 114 тысячами женщин и 22,5 тысячи мужчин. Согласно данным, каждые четыре года человек в среднем набирал вес на полтора килограмма независимо от пола. Главная причина — неправильное питание.

"Те, кто не набирали вес и даже становились стройнее, предпочитали некрахмалистые овощи: помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, брокколи, сладкий перец, все капусты, зелень и т.п. Также на фигуре положительно сказывались фрукты, цельнозерновой хлеб, богатые клетчаткой продукты. Крахмал и добавленные сахара, наоборот, увеличивали средний вес на 1,5 и 0,9 килограмма соответственно", — подчеркнула Павлова.

По данным авторов исследования, набор веса происходил у каждого индивидуально. Чаще всего толстели женщины. А те, у кого уже был лишний вес, полнели быстрее стройных участников. Эндокринолог сделала выводы и добавила, что необходимо заменять тяжёлые гарниры овощными, обычный хлеб на цельнозерновой. Кроме того, ту же картошку желательно есть в варёном виде. А ещё врач рекомендует отказаться от добавленного сахара.