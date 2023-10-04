Картошка и белый хлеб оказались съедобными снотворными

Богатые большим количеством углеводов продукты способны вызвать сонливость. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Доктор пояснила, что из-за употребления простых углеводов повышается уровень сахара в крови, а затем он стремительно падает. В результате человек начинает хотеть спать.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", — подчеркнула Тананакина в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что также к ощущению сонливости может привести употребление продуктов, содержащих триптофан в большом количестве. Среди них творог, индейка, молоко, орехи и семена. Триптофан — аминокислота, которая влияет на настроение и качество сна. Он является предшественником гормона серотонина.

Также врач отметила, что к излишней усталости и бессоннице ведёт недостаток магния. Улучшить качество сна помогут продукты, богатые этим химическим элементом, — орехи, бананы, авокадо, тёмный шоколад и семена. Кроме того, эндокринолог советует исключить употребление алкоголя, так как он тоже повышает сонливость. Однако использовать его как снотворное медик не рекомендует, ведь спиртное портит качество сна, делая его поверхностным. Врач посоветовала снизить количество выпиваемого алкоголя и сконцентрироваться на здоровых привычках сна.

При этом если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, следует обратиться к врачу, чтобы тот оценил состояние организма, заключила Тананакина.