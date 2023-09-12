Врач рассказала, почему осенью сонливости больше, а работоспособность ниже

Пониженный витамин D в организме осенью приводит к снижению работоспособности. Об этом рассказала Светлана Шокур — врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро", а также дала советы, как бороться с осенней хандрой "Газете.ru".

По словам медика, короткий световой день и дождливая погода зачастую не дают нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в его хроническом дефиците, пояснила эндокринолог.

"Для производства мелатонина используется аминокислота — триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Осенью важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и др. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза", — отметила она.

Шокур подчеркнула, что за лето нельзя запастись витаминами впрок: они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся.

"Осенью может быть больше стрессовых ситуаций: повышенная нагрузка на работе, начало учебного года и т.д. Для того чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянно подавленном настроении, при судорогах, подёргивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний. В такое время важно добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты", — добавила эксперт.

Но специалист не рекомендовала бесконтрольно принимать БАДы, а также посоветовала отказаться от "бодрящей" глюкозы, кофе и энергетиков. Эти продукты дадут временный эффект, но усугубят самочувствие в будущем.