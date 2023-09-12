Врач рассказала, почему осенью сонливости больше, а работоспособность ниже
Врач Шокур: Осенью важно добавить в рацион витамины
Пониженный витамин D в организме осенью приводит к снижению работоспособности. Об этом рассказала Светлана Шокур — врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро", а также дала советы, как бороться с осенней хандрой "Газете.ru".
По словам медика, короткий световой день и дождливая погода зачастую не дают нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в его хроническом дефиците, пояснила эндокринолог.
"Для производства мелатонина используется аминокислота — триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Осенью важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и др. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза", — отметила она.
Шокур подчеркнула, что за лето нельзя запастись витаминами впрок: они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся.
"Осенью может быть больше стрессовых ситуаций: повышенная нагрузка на работе, начало учебного года и т.д. Для того чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянно подавленном настроении, при судорогах, подёргивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний. В такое время важно добавить в свой рацион витамины — антиоксиданты", — добавила эксперт.
Но специалист не рекомендовала бесконтрольно принимать БАДы, а также посоветовала отказаться от "бодрящей" глюкозы, кофе и энергетиков. Эти продукты дадут временный эффект, но усугубят самочувствие в будущем.
Ранее врач Сергей Черёмушкин объяснил, действительно ли всем осенью нужно принимать витамины. Медик заключил, что источник здоровья заложен в принципах ЗОЖ. Если придерживаться тех принципов питания, которые рекомендует ВОЗ, и соблюдать режим дня, больше двигаться, этого будет вполне достаточно, чтобы оставаться здоровым человеком.
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