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1 октября, 07:55

Названы простые советы, которые помогут легче просыпаться осенью

Терапевт Чупанова посоветовала ложиться спать примерно в одно время осенью

Осенью пробуждение даётся труднее, из-за чего приходится прикладывать дополнительные усилия для утренних сборов, а иногда можно даже опоздать на работу. О том, как этого избежать, RT рассказала врач-терапевт сервиса "СберЗдоровье" Разият Чупанова.

"В летнее время суток пробуждение даётся проще из-за оптимальной, комфортной температуры в помещении, воздействия солнечных лучей и яркого света на головной мозг, поэтому нам легко рано просыпаться. Когда дни становятся короче, а утро постепенно теряет световой сигнал, то пробуждение становится сложнее", — пояснила она.

По словам специалиста, если и летом, и зимой стараться отходить ко сну и просыпаться примерно в одно время, то адаптация организма пройдёт быстрее и эффективнее. Причём вставать лучше по световому будильнику, имитирующему восход солнца. А сразу после пробуждения рекомендуется выпить стакан воды.

Кроме того, по утрам не стоит игнорировать зарядку. По словам терапевта, отлично подойдёт десятиминутная разминка с растяжкой, с помощью которой мозг получит дополнительные сигналы к пробуждению. А регулярные аэробные нагрузки вроде фитнеса, пеших, велосипедных прогулок или танцев снизят утомляемость и повысят выносливость организма. Также врач не советует злоупотреблять алкоголем, который может вызывать сонливость.

"Иногда тяжёлое пробуждение может быть связано со здоровьем: качество сна может ухудшиться при сильном стрессе, депрессии, приёме некоторых препаратов, хронических болях", — заключила собеседница издания.

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Матвей Константинов
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