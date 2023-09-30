Офтальмолог заявила об угрозе "потерять" глаз из-за сна в линзах

Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова заявила, что контактные линзы лучше использовать как временный этап перед коррекцией, так как неправильное ношение может привести к изменениям в структуре роговицы, что приведёт к нежелательным хирургическим вмешательствам.

По словам медика, спать в линзах нельзя ни в коем случае. Даже днём врач рекомендует носить их не более восьми часов. Шилова рассказала, что линзы вызывают недостаток кислорода и могут нести стойкое снижение зрения, вплоть до необходимости пересадки роговицы. Ещё один опасный фактор — возникновение воспалений и инфекций, что может привести к потере глаза.

"Из того что может повлечь ношение контактных линз в ночное время и быть предвестником тяжёлых осложнений — это царапины на роговице, которые могут стать входными воротами для вышеперечисленных инфекций. Снижение доступа кислорода и накопление белков могут спровоцировать аллергию к продуктам жизнедеятельности, которые всегда накапливаются на линзах. Если человек не снимает на ночь или во время дневного сна линзы, это может вызвать снижение чувствительности роговицы, далее глаз перестаёт адекватно ощущать раздражители, в том числе инородные тела на поверхности роговицы", — пояснила она "Газете.ru".