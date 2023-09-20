Мальчик вставил в глаз "линзу" из поп-ита, но игра в зомби закончилась в больнице Челябинска

В Челябинске семилетний мальчик вырезал кружок из резиновой игрушки поп-ит и вставил себе в глаз, но достать самостоятельно уже не смог. О случившемся сообщает Челябинская областная детская клиническая больница.

Удаление игрушки из глаза. Видео © VK / ЧОДКБ

На странный посиневший глаз ребёнка обратила внимание мать, когда вернулась с работы. Мальчик был напуган, но сказал, что просто упал на игрушку, часть которой оторвалась и попала под веко. Пострадавшего доставили в больницу, где офтальмолог извлёк деталь.

"Удалить удалось не с первой попытки, потому что инородное тело было неподвижно из-за вакуума между ним и роговицей. Пришлось подцепить ногтем и вытащить. В качестве лечения назначили местно антибиотики в глаз", — уточнили в клинике.

Мальчик так и не сознался, как в действительности игрушка попала в глаз. Врачи полагают, что ребёнок играл и хотел пошутить, сделав "линзу" из поп-ита.