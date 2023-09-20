Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 10:11

Мальчик вставил в глаз "линзу" из поп-ита, но игра в зомби закончилась в больнице Челябинска

Челябинские врачи спасли мальчика, который засунул себе в глаз часть игрушки

В Челябинске семилетний мальчик вырезал кружок из резиновой игрушки поп-ит и вставил себе в глаз, но достать самостоятельно уже не смог. О случившемся сообщает Челябинская областная детская клиническая больница.

Удаление игрушки из глаза. Видео © VK / ЧОДКБ

На странный посиневший глаз ребёнка обратила внимание мать, когда вернулась с работы. Мальчик был напуган, но сказал, что просто упал на игрушку, часть которой оторвалась и попала под веко. Пострадавшего доставили в больницу, где офтальмолог извлёк деталь.

"Удалить удалось не с первой попытки, потому что инородное тело было неподвижно из-за вакуума между ним и роговицей. Пришлось подцепить ногтем и вытащить. В качестве лечения назначили местно антибиотики в глаз", уточнили в клинике.

Мальчик так и не сознался, как в действительности игрушка попала в глаз. Врачи полагают, что ребёнок играл и хотел пошутить, сделав "линзу" из поп-ита.

ChatGPT за одну ночь спас ребёнка, которому врачи три года не могли поставить диагноз

ChatGPT за одну ночь спас ребёнка, которому врачи три года не могли поставить диагноз

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Казани спасатели вызволили ребёнка, застрявшего в стиральной машине. Мальчика отправили в больницу, его здоровью ничто не угрожает.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Челябинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров