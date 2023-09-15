ChatGPT за одну ночь спас ребёнка, которому врачи три года не могли поставить диагноз
Today: ChatGPT вместо врачей поставил верный диагноз семилетнему мальчику из США
Семилетний Алекс, который избавился от болей с помощью ChatGPT. Обложка © Twitter / whitepill_pw
Чат-бот ChatGPT помог установить диагноз семилетнему мальчику Алексу из США, который три года страдал от хронических болей. Как сообщает Today, за это время ребёнка обследовали 17 разных специалистов и никто не мог ему помочь.
По данным издания, после безуспешных попыток врачей установить верный диагноз мать Алекса решила обратиться за помощью к нейросети. В диалоге с чат-ботом она поделилась всей информацией о симптомах сына и результатами МРТ. В ответ ChatGPT решил, что у мальчика расщепление позвоночника с синдромом фиксированного спинного мозга, что позже подтвердили нейрохирурги. В итоге малышу сделали операцию, которая избавила его от мучительных болей. Интересно отметить, что для постановки правильного диагноза мать ребёнка потратила всего лишь одну ночь.
"Я провела всю ночь за компьютером, изучая этот вопрос", — поделилась Кортни.
Ранее учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, в котором ChatGPT победил врачей по чуткости и качеству ответов пациентам. Эксперты считают, что в отдалённой перспективе искусственный интеллект сможет принимать участие в лечении людей, но необходимо чётко осознавать все риски, связанные с этим.