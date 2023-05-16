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16 мая, 14:59

ВОЗ призвала человечество остерегаться ChatGPT и других чат-ботов с ИИ

ВОЗ призвала к осторожности при использовании чат-ботов с ИИ в здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проявлять осторожность при использовании программ искусственного интеллекта, например, таких как чат-бот ChatGPT. Эксперты отметили, что под угрозой самостоятельность и здоровье людей.

"ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья", — говорится на сайте организации.

LLMS включают в себя ChatGPT, Bert, Bard и другие быстро расширяющиеся платформы, способные имитировать понимание и воспроизведение человеческого общения. ВОЗ подчёркивает, что нужно крайне тщательно изучить риски при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации. Кроме того, в организации предлагают проанализировать доказательства пользы от применения этих инструментов в здравоохранении.

В Пентагоне признались, что "до смерти" напуганы ChatGPT

В Пентагоне признались, что "до смерти" напуганы ChatGPT

Ранее учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, в котором ChatGPT победил врачей по чуткости и качеству ответов пациентам. Эксперты считают, что в отдалённой перспективе искусственный интеллект сможет принимать участие в лечение людей, но необходимо чётко осознавать все риски, связанные с этим.

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Getty Images / Future Publishing

Никита Никонов
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