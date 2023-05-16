ВОЗ призвала человечество остерегаться ChatGPT и других чат-ботов с ИИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проявлять осторожность при использовании программ искусственного интеллекта, например, таких как чат-бот ChatGPT. Эксперты отметили, что под угрозой самостоятельность и здоровье людей.

"ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья", — говорится на сайте организации.

LLMS включают в себя ChatGPT, Bert, Bard и другие быстро расширяющиеся платформы, способные имитировать понимание и воспроизведение человеческого общения. ВОЗ подчёркивает, что нужно крайне тщательно изучить риски при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации. Кроме того, в организации предлагают проанализировать доказательства пользы от применения этих инструментов в здравоохранении.