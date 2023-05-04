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4 мая, 13:47

В Пентагоне признались, что "до смерти" напуганы ChatGPT

Директор Пентагона по ИИ назвал ChatGPT идеальным инструментом для дезинформации

ChatGPT и подобные системы являются "идеальными инструментами дезинформации", считает директор Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл. В интервью изданию Breaking Defense он признался, что "напуган до смерти" их возможностями.

Всё дело в том, утверждает чиновник, что искусственный интеллект не понимает контекста, однако всё равно отвечает "авторитетно" на заданные вопросы. На данный момент, добавил он, Пентагон не обладает инструментами для выявления и предупреждения дезинформации.

"Поэтому вы доверяете ей [системе], даже когда она ошибается. <...> И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", добавил Мартелл.

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Ранее в РПЦ предложили запретить переносить человеческие образы в искусственный интеллект. По словам иерея Фёдора Лукьянова, также необходимо обязать добавлять в ИИ дисклеймер, предупреждающий о нереальности "цифрового собеседника".

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Матвей Константинов
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