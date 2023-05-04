В Пентагоне признались, что "до смерти" напуганы ChatGPT

ChatGPT и подобные системы являются "идеальными инструментами дезинформации", считает директор Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл. В интервью изданию Breaking Defense он признался, что "напуган до смерти" их возможностями.

Всё дело в том, утверждает чиновник, что искусственный интеллект не понимает контекста, однако всё равно отвечает "авторитетно" на заданные вопросы. На данный момент, добавил он, Пентагон не обладает инструментами для выявления и предупреждения дезинформации.

"Поэтому вы доверяете ей [системе], даже когда она ошибается. <...> И это означает, что она идеальный инструмент для дезинформации", — добавил Мартелл.