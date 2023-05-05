ChatGPT победил врачей по чуткости и качеству ответов пациентам

Популярный чат-бот ChatGPT оказался более чутким к пациентам, чем врачи. Кроме того, машина дала более качественные ответы, чем живые медики. Об этом говорится в исследовании под руководством доктора Джона Айерса из Института Qualcomm Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты сравнили письменные ответы чат-бота и врачей на вопросы реальных пациентов на сайте Reddit. Медикам и машине задали случайно выбранные 195 вопросов. Ответы оценивали лицензированные специалисты. По их мнению, бот справился с задачей лучше. Он победил как по качеству ответов (78,5% голосов за ChatGPT и 22,1% за реальных врачей), так и по чуткости (в 9,8 раза больше, чем у медиков).

"В более отдалённой перспективе я могу представить себе некую технологию, при которой клиницисты присматривают за ИИ так же, как лечащие врачи за своими стажёрами. Мы должны чётко осознавать риски, присущие любому новому направлению, тем более с экзистенциальными последствиями", — доктор медицинских наук, профессор Калифорнийского университета Тева Брендер.