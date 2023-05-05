ChatGPT победил врачей по чуткости и качеству ответов пациентам
JAMA: Чат-бот ChatGPT оказался более чутким по отношению к пациентам, чем врачи
Популярный чат-бот ChatGPT оказался более чутким к пациентам, чем врачи. Кроме того, машина дала более качественные ответы, чем живые медики. Об этом говорится в исследовании под руководством доктора Джона Айерса из Института Qualcomm Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.
Специалисты сравнили письменные ответы чат-бота и врачей на вопросы реальных пациентов на сайте Reddit. Медикам и машине задали случайно выбранные 195 вопросов. Ответы оценивали лицензированные специалисты. По их мнению, бот справился с задачей лучше. Он победил как по качеству ответов (78,5% голосов за ChatGPT и 22,1% за реальных врачей), так и по чуткости (в 9,8 раза больше, чем у медиков).
"В более отдалённой перспективе я могу представить себе некую технологию, при которой клиницисты присматривают за ИИ так же, как лечащие врачи за своими стажёрами. Мы должны чётко осознавать риски, присущие любому новому направлению, тем более с экзистенциальными последствиями", — доктор медицинских наук, профессор Калифорнийского университета Тева Брендер.
Ранее историк Юваль Ной Харари назвал ChatGPT хуже ядерных бомб. Он отметил, что искусственный интеллект может создать экспоненциально более мощный искусственный интеллект.
Shutterstock