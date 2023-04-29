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29 апреля, 14:52

Историк назвал ChatGPT хуже ядерных бомб

Историк Харари уверен, что ChatGPT хуже ядерного оружия из-за интеллекта

Искусственный интеллект ChatGPT и подобные ему модели гораздо опаснее ядерного оружия, так как нейросети способны создать более умные аналоги без контроля человека. Об этом рассказал писатель, историк и автор известной книги "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари в статье для The Economist.

"В то время как ядерные бомбы не могут сами изобрести более мощное ядерное оружие, искусственный интеллект может создать экспоненциально более мощный искусственный интеллект", объяснил он.

По его словам, искусственный интеллект должен служить человечеству ради поиска лечения от онкологических заболеваний или помогать в вопросах экологии, но нужно помнить о высоких рисках.

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Ранее Харари объяснил, что человечество должно остановить разработку искусственного интеллекта, который представляет особенную опасность для демократических стран.

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Татьяна Миссуми
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