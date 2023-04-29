Историк назвал ChatGPT хуже ядерных бомб

Искусственный интеллект ChatGPT и подобные ему модели гораздо опаснее ядерного оружия, так как нейросети способны создать более умные аналоги без контроля человека. Об этом рассказал писатель, историк и автор известной книги "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари в статье для The Economist.

"В то время как ядерные бомбы не могут сами изобрести более мощное ядерное оружие, искусственный интеллект может создать экспоненциально более мощный искусственный интеллект", — объяснил он.

По его словам, искусственный интеллект должен служить человечеству ради поиска лечения от онкологических заболеваний или помогать в вопросах экологии, но нужно помнить о высоких рисках.