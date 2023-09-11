В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине, на помощь пришли спасатели
В Казани спасатели вызволили ребёнка, который застрял в стиральной машине
В Казани спасатели вызволили ребёнка, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошёл в понедельник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
В Казани спасатели вызволили ребёнка, застрявшего в стиральной машине. Видео © t.me / mchstatarstan
В ведомстве отметили, что в дневное время поступило сообщение, что в одной из квартир в стиральной машине застрял пятилетний мальчик. Прибывшие спасатели извлекли мальчика из стиральной машины. Ребёнок передан медикам.
Также было опубликовано видео с моментом спасения ребёнка. На кадрах мальчик плачет, кричит, просит прекратить вытаскивать его, говорит, что сломает ногу и боится. При этом спасатель просит ребёнка потерпеть. После извлечения из стиральной машины мальчик просится в кровать.
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t.me / mchstatarstan