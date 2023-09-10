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10 сентября, 10:49

В Башкирии смелый мужчина спас корову от медведя и попал на видео

В Башкирии смелый мужчина спас корову от медведя

В Башкирии смелый местный житель по имени Ренат спас корову от медведя. Кадры с моментом инцидента публикует телеграм-канал SHOT.

Житель Башкирии спас корову от медведя. Видео © SHOT

Всё случилось в районе деревни Нугуш Мелеузовского района. На кадрах видно, как мужчина пытается отогнать медведя от коровы. Он яростно кричал и бросал палку в сторону косолапого. Также женщина, находившаяся рядом с Ренатом, сигналила, чтобы напугать животное.

В итоге медведь убежал в лес. А корова сильно пострадала, но осталась жива.

В Приморском крае застрелили медведя, растерзавшего сторожа

В Приморском крае застрелили медведя, растерзавшего сторожа

Ранее Лайф публиковал видео, на котором водитель спокойно кормит огромного медведя на обочине. Мужчина настолько доверился хищнику, что повернулся к нему спиной. Действия развернулись в Хабаровском крае.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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