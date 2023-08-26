"Не боится?": Житель Хабаровского края покормил медведя на трассе и покорил зевак своей смелостью
SHOT: В Хабаровском крае мужчина покормил медведя на трассе
В Хабаровском крае мужчина решил покормить медведя и поразил проезжающих мимо зевак своей смелостью. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
В Хабаровском крае мужчина покормил медведя на обочине автомобильной трассы. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, как мужчина вышел из авто, чтобы дать бурому вкусное лакомство. Причём действовал он совершенно спокойно, ничуть не опасаясь за свою жизнь, а в какой-то момент и вовсе повернулся к хищнику спиной, явно не ожидая от того никакой "подлянки".
Больше всего за смельчака переживали авторы ролика и пассажиры соседней машины, которые даже усомнились в его "умственных способностях". Однако в доброте сомнений точно не было.
"А что, он не боится его? <...> Он что, дурак? Смотри, он его сейчас жахнет! Всё, пошёл хавать", — говорят за кадром впечатлительные мужчины.
На Камчатке медведи оказались не такими дружелюбными. Там мама-медведица напала на проплывающих мимо туристов. Однако бурую родительницу можно понять — она погналась за моторной надувной лодкой, усмотрев в людях угрозу для своих медвежат.
t.me / SHOT