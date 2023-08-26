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26 августа, 14:34

"Не боится?": Житель Хабаровского края покормил медведя на трассе и покорил зевак своей смелостью

SHOT: В Хабаровском крае мужчина покормил медведя на трассе

В Хабаровском крае мужчина решил покормить медведя и поразил проезжающих мимо зевак своей смелостью. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

В Хабаровском крае мужчина покормил медведя на обочине автомобильной трассы. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, как мужчина вышел из авто, чтобы дать бурому вкусное лакомство. Причём действовал он совершенно спокойно, ничуть не опасаясь за свою жизнь, а в какой-то момент и вовсе повернулся к хищнику спиной, явно не ожидая от того никакой "подлянки".

Больше всего за смельчака переживали авторы ролика и пассажиры соседней машины, которые даже усомнились в его "умственных способностях". Однако в доброте сомнений точно не было.

"А что, он не боится его? <...> Он что, дурак? Смотри, он его сейчас жахнет! Всё, пошёл хавать", — говорят за кадром впечатлительные мужчины.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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