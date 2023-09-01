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1 сентября, 08:06

В Приморском крае застрелили медведя, растерзавшего сторожа

В Приморском крае медведь растерзал сторожа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минлесхоза региона. По словам собеседника, трагедия произошла под Дальнегорском. Хищника-людоеда застрелили.

"Человек погиб. Зверя нашли и отстрелили, опасности нет", — сообщили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что в Костроме сотрудники МЧС были подняты по тревоге из-за медведя, который разгуливал по городу и пугал местных жителей. Прибывшие на место спасатели спугнули хищника, и он забрался на дерево. Спустить животное удалось лишь благодаря дротику со снотворным.

Обложка ©

mana5280 / Unsplash

Марина Калегина
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