В Подмосковье спасли пенсионерку с аномальным "кораллом" в почке
Врачи в Подмосковье спасли пенсионерку с пятисантиметровым камнем в почках
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского спасли 65-летнюю пенсионерку, которая поступила к ним с болями в области поясницы. Врачи нашили у пациентки аномалию — коралловидный камень в почке размером четыре с половиной на пять сантиметров.
"Коралловидные камни — это один из самых тяжёлых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки", — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын телеканалу "360".
Коралловидный камень в почке пациентки Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Фото © Минздрав Московской области
Но врачи смогли провести малоинвазивную операцию и полностью удалили "коралл": с помощью ультразвука камень раскололи и по частям извлекли через прокол менее одного сантиметра. Операция прошла успешно. Уже через три дня женщину выписали домой, при этом дополнительного лечения не потребовалось.
Ранее Лайф рассказывал, как хирурги достали из почки 62-летнего жителя Шри-Ланки камень с рекордной массой 800 граммов и длиной 13,37 сантиметра, который чудом не нарушил работу организма. Находка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.