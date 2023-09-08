В Подмосковье спасли пенсионерку с аномальным "кораллом" в почке

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского спасли 65-летнюю пенсионерку, которая поступила к ним с болями в области поясницы. Врачи нашили у пациентки аномалию — коралловидный камень в почке размером четыре с половиной на пять сантиметров.

"Коралловидные камни — это один из самых тяжёлых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки", — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын телеканалу "360".

Коралловидный камень в почке пациентки Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Фото © Минздрав Московской области

Но врачи смогли провести малоинвазивную операцию и полностью удалили "коралл": с помощью ультразвука камень раскололи и по частям извлекли через прокол менее одного сантиметра. Операция прошла успешно. Уже через три дня женщину выписали домой, при этом дополнительного лечения не потребовалось.