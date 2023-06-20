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20 июня, 16:51

Хирурги извлекли из почки военного самый большой в истории камень

Врачи удалили из почки гражданина Шри-Ланки камень весом 800 граммов

<p>Врачи достали огромный камень из почки пациента из Шри-Ланки. Фото © <a href="https://www.guinnessworldrecords.com/news/2023/6/worlds-largest-and-heaviest-kidney-stone-removed-from-sri-lankan-man-753054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Книга рекордов Гиннесса</a></p>

Врачи достали огромный камень из почки пациента из Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса

Хирурги достали из почки 62-летнего жителя Шри-Ланки камень с рекордной массой 800 граммов и длиной в 13,37 сантиметра, который чудом не нарушал работу организма. Находка занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Камень, изъятый из почки жителя Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса

Камень, изъятый из почки жителя Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса

Бывший военнослужащий Канистуса Кунхе был прооперирован в городе Коломбо 1 июня. Хирург Кугадас Сутаршан успешно изъял объект, который оказался больше почки пациента. Это новый рекорд, так как ранее в 2008 году у пакистанца нашли камень в почке весом 616 граммов.

В Подмосковье врачи спасли женщину, которая едва не погибла после татуажа бровей

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Ранее сообщалось, что в Донецке врачи госпиталя совместно с пиротехниками извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты. Операцию медики проводили в бронежилетах.

Татьяна Миссуми
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