Хирурги извлекли из почки военного самый большой в истории камень

Хирурги достали из почки 62-летнего жителя Шри-Ланки камень с рекордной массой 800 граммов и длиной в 13,37 сантиметра, который чудом не нарушал работу организма. Находка занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Камень, изъятый из почки жителя Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса

Бывший военнослужащий Канистуса Кунхе был прооперирован в городе Коломбо 1 июня. Хирург Кугадас Сутаршан успешно изъял объект, который оказался больше почки пациента. Это новый рекорд, так как ранее в 2008 году у пакистанца нашли камень в почке весом 616 граммов.