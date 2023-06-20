Хирурги извлекли из почки военного самый большой в истории камень
Врачи удалили из почки гражданина Шри-Ланки камень весом 800 граммов
Врачи достали огромный камень из почки пациента из Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса
Хирурги достали из почки 62-летнего жителя Шри-Ланки камень с рекордной массой 800 граммов и длиной в 13,37 сантиметра, который чудом не нарушал работу организма. Находка занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Камень, изъятый из почки жителя Шри-Ланки. Фото © Книга рекордов Гиннесса
Бывший военнослужащий Канистуса Кунхе был прооперирован в городе Коломбо 1 июня. Хирург Кугадас Сутаршан успешно изъял объект, который оказался больше почки пациента. Это новый рекорд, так как ранее в 2008 году у пакистанца нашли камень в почке весом 616 граммов.
Ранее сообщалось, что в Донецке врачи госпиталя совместно с пиротехниками извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты. Операцию медики проводили в бронежилетах.