Врач предупредил об опасности почечной колики

Камень, мигрировавший из почки в мочеточник, может блокировать отток мочи и вызвать почечную колику. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

По его словам, это состояние проявляется сильной приступообразной болью в пояснице, распространяющейся в низ живота, паховую область и наружные половые органы. Всё это сопровождается тошнотой и рвотой, учащённым и болезненным мочеиспусканием, появлением крови в моче. Кроме того, у человека повышается артериальное давление.

Врач предупредил, что терпеть боль при почечной колике нельзя, это чревато развитием осложнений. Он призывает немедленно обращаться к специалисту.