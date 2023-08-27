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27 августа, 00:24

Врач предупредил об опасности почечной колики

Уролог Смерницкий: Сильные боли в пояснице могут указывать на камни в почках

Камень, мигрировавший из почки в мочеточник, может блокировать отток мочи и вызвать почечную колику. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной Андрей Смерницкий.

По его словам, это состояние проявляется сильной приступообразной болью в пояснице, распространяющейся в низ живота, паховую область и наружные половые органы. Всё это сопровождается тошнотой и рвотой, учащённым и болезненным мочеиспусканием, появлением крови в моче. Кроме того, у человека повышается артериальное давление.

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Врач предупредил, что терпеть боль при почечной колике нельзя, это чревато развитием осложнений. Он призывает немедленно обращаться к специалисту.

А ранее колумбийские учёные назвали причину опасного заболевания почек — гломерулонефрита. Участие в исследовании приняли почти 40 тысяч человек со всего мира. Поиск первоисточника болезни занял около десяти лет.

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Freepik

Лариса Сафронова
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