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13 августа, 17:37

Причиной опасного заболевания почек оказались мутации в геноме

NG: Гломерулонефрит может возникать из-за мутаций в 16 участках генома человека

Широко распространённое в мире заболевание почек гломерулонефрит может возникать из-за мутаций в некоторых областях генома человека. К такому выводу после продолжительного исследования пришли учёные Колумбийского университета. Отчёт биологи опубликовали в журнале Nature Genetics.

Повреждение клубочков органа мочевыделительной системы с большой долей вероятности вызвано изменённой структурой 16 участков генома. Этот факт позволяет говорить не только о внепочечной причине IgA-нефропатии, но и о причастности иммунной системы к появлению гломерулонефрита, гласит заключение отчёта.

Участие в исследовании приняли почти 40 тысяч человек со всего мира. Поиск первоисточника заболевания занял у колумбийских учёных около десяти лет.

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Unsplash

Илья Пушкарев
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