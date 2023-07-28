Гепатит C перешёл в разряд полностью излечимых заболеваний

Пациенты с гепатитом С теперь могут полностью вылечиться от заболевания всего за пару месяцев. Об этом в День борьбы с гепатитом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

"За последние два десятилетия гепатит С стал полностью излечимым заболеванием благодаря достижениям вирусологии и молекулярной биологии", — приводит его слова ТАСС.

Чуланов уточнил, что благодаря расшифровке генома вируса и его белков удалось разработать эффективнейшие препараты, которые оказывают прямое действие на вирус и за два-три месяца полностью избавляют человека от него.

Как пояснил врач, гепатит C — один из пяти основных видов вирусного гепатита, возникающего при воспалении печени, из-за которого разрушаются клетки этого ключевого органа. Вирус может передаваться половым путём и через кровь, при этом иногда заболевание протекает бессимптомно. Точный диагноз можно поставить только с помощью лабораторного обследования, уточнил эксперт.