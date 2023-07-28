Осведомлён и защищён: Всемирный день борьбы с гепатитом Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля каждого года для повышения осведомлённости о вирусном гепатите — воспалительном заболевании печени, вызывающем тяжёлые патологии. У нас только одна жизнь и только одна печень. Гепатит может разрушить и то и другое. 27 июля, 21:01 Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля. Обложка © Shutterstock

Когда отмечается День борьбы с гепатитом или World Hepatitis Day

Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) отмечается ежегодно 28 июля. Этот день был учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомлённости о гепатите, предотвращения заболевания и улучшения доступа к лечению. Впервые эта дата отмечалась в 2011 году.

Дата 28 июля была выбрана неслучайно: в этот день родился лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг (Baruch Samuel Blumberg), который обнаружил вирус гепатита В (HBV) и разработал тест и вакцину против этого опасного заболевания.

Что такое гепатит и как он передаётся?

Гепатит — это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано различными факторами, включая вирусы, алкоголь, наркотики и аутоиммунные нарушения. Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия CoViD-19. Существует несколько типов гепатита, самыми распространёнными из которых являются гепатиты A, B и C.

Инфекционист Акатова Наталья Юрьевна рассказывает про гепатит А, гепатит Б и гепатит С. Что их отличает, как они распознаются, что делать, если вы нашли у себя симптомы гепатита, и что делать, чтобы себя обезопасить. Видео © YouTube / Клиника ЭКСПЕРТ / Чем отличаются и как передаются гепатиты

Гепатит A передаётся через загрязнённую пищу и воду, а также через контакт с инфицированным человеком.

передаётся через загрязнённую пищу и воду, а также через контакт с инфицированным человеком. Гепатиты B и C передаются через заражённую кровь и другие жидкости тела, такие как сперма и вагинальные выделения. Гепатит B также может передаваться от матери к ребёнку во время родов.

передаются через заражённую кровь и другие жидкости тела, такие как сперма и вагинальные выделения. Гепатит B также может передаваться от матери к ребёнку во время родов. Гепатиты D и E являются менее распространёнными формами гепатита.

Гепатит является серьёзной проблемой общественного здравоохранения, поскольку он может привести к различным осложнениям, включая цирроз печени и рак печени. Вирусные гепатиты B и C являются основными причинами хронического гепатита, который может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Сколько лет живут люди с гепатитом?

По уровню смертности гепатит находится на втором месте после туберкулёза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит следующую статистику.

С гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек . Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев — типом С и 20 миллионов случаев — типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В.

. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев — типом С и 20 миллионов случаев — типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В. Ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек , 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение.

, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении.

В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.

По оценкам ВОЗ, на первом месте по заболеваемости гепатитом находится Пакистан (свыше десяти миллионов больных). На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвёртом месте США и Россия.

В 2016 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–2021 годы. Документ предусматривал снижение числа случаев заражения вирусом гепатита В и С с 6–10 миллионов в 2015 году на 90% — к 2030 году, а также числа случаев смерти от них с 1,4 миллиона в 2015 году на 65% — к 2030 году.

Профилактика и лечение гепатита играют важную роль в борьбе с этим заболеванием. Вакцинация является эффективным способом предотвращения гепатита A и B. Для гепатита C существуют новые противовирусные препараты, которые могут полностью излечить инфекцию. Россия — мировой лидер по вакцинации от гепатита В. От него привито более 100 миллионов россиян. Иммунизация против гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям. По гепатиту B в среднем за 12 недель достигается 90%-ная эффективность лечения любого типа вируса С (1а, 1b, 3) даже на стадии цирроза печени и без побочных явлений.

Существует несколько типов гепатита, самые распространённые — гепатиты A, B и C. Фото © Shutterstock

Благотворительные мероприятия и центры помощи для больных гепатитом

Всемирный день борьбы с гепатитом призван ещё раз напомнить о важности борьбы с этим опасным заболеванием. В рамках события проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомлённости о гепатите и привлечение внимания к этой проблеме. ВОЗ и другие организации здравоохранения проводят кампании по информированию о гепатите, организуют бесплатное тестирование на вирусные гепатиты и предоставляют доступ к лечению. Больные гепатитом имеют доступ к различным благотворительным мероприятиям и центрам помощи, которые предлагают поддержку, информацию и лечение.

Наряду с ВОЗ ещё одной важной организацией является Международная ассоциация по изучению печени (AASLD). AASLD является ведущей организацией в области изучения печени и её заболеваний, включая гепатит. Она предоставляет научные исследования, руководства по лечению и образовательные программы для врачей и пациентов. AASLD также организует конференции и симпозиумы, где учёные и врачи могут обмениваться знаниями и опытом.

Третьей организацией, которая играет важную роль в помощи больным гепатитом, является Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Глобальный фонд финансирует проекты по предотвращению и лечению гепатита, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Они также поддерживают программы по обучению медицинского персонала и повышению информированности о гепатите.

В дополнение к этим организациям существует множество благотворительных центров помощи больным гепатитом на местном уровне. Эти центры предлагают широкий спектр услуг, включая консультации, тестирование на гепатит, лечение, психологическую поддержку и социальную помощь. Они также проводят образовательные мероприятия и кампании для повышения осведомлённости о гепатите и его предотвращении.

Важно отметить, что список благотворительных мероприятий и центров помощи больным гепатитом может быть различным в разных странах и регионах. Пациенты и их близкие могут обратиться к местным здравоохранительным учреждениям, правительственным организациям или поискать информацию в Интернете, чтобы найти подходящие ресурсы и поддержку.

Авторы Андрей Соколов