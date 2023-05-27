Врач назвала причины, по которым может появиться боль в печени

Бытует мнение, что печень никогда не болит из-за отсутствия в ней болевых рецепторов, однако болевые ощущения могут появиться при возникновении опухоли или в случае воспаления, ведь болевые рецепторы есть в окружающей орган капсуле. На этот счёт "Газета.Ru" взяла комментарий у гастроэнтеролога Марии Дюжевой.

"Сама ткань печени не имеет болевых рецепторов, но они есть в капсуле, которая окружает печень. При возникновении выраженного отёка вследствие воспаления или при наличии объёмного образования капсула может растягиваться и возникают болевые ощущения", — объяснила врач.

Дюжева рассказала, что ряд болезней печени могут никак себя не проявлять в течение длительного времени. Например, хронический вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит, жировая болезнь печени и ряд других заболеваний часто проявляются на поздних стадиях своего развития, когда поражена значительная часть ткани органа и уже формируются фиброз и цирроз.

Гастроэнтеролог уточнила, что симптомы некоторых заболеваний проявляются достаточно заметно. В частности, при желтухе кожа и слизистые становятся жёлтыми, моча приобретает тёмный цвет, стул обесцвечивается, появляется кожный зуд, спонтанная кровоточивость, отёки, образуются гематомы.

Регулярная сдача анализов на вирусные гепатиты типа В и С поможет вовремя заметить заболевания печени.

"Что касается других анализов крови, нет чётких рекомендаций с какой периодичностью необходимо их сдавать. Но если возникают сомнения в отношении здоровья или есть факторы риска поражения печени, например отягощённая наследственность по патологии печени, избыточный вес, употребление алкоголя, приём лекарственных препаратов, то имеет смысл проходить обследование один раз в год или чаще при наличии рекомендаций по обследованию от врача", — посоветовала Мария.